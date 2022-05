Ricardo Quaresma sobre Nininho Vaz Maia: “Um cigano encheu o Coliseu! Fico muito orgulhoso”

Ricardo Quaresma marcou presença no concerto de Nininho Vaz Maia no Coliseu de Lisboa e não conseguiu esconder o seu orgulho.

O futebolista mostrou-se feliz com as “conquistas da comunidade cigana” e fez questão de partilhar o seu contentamento nas redes sociais.

“Ontem um cigano encheu o Coliseu! Fico muito orgulhoso das conquistas que os ciganos estão a fazer na nossa sociedade. É com trabalho que se derrota a intolerância. Parabéns primo pelo teu sucesso. Obrigado povo pelo carinho e admiração com que me receberam”, escreveu.

Na caixa de comentários foram vários os internautas que elogiaram a partilha do atleta, que rescindiu contrato com o V. Guimarães. Destaque para o comentário de Rita Ferro Rodrigues: “Coisa linda”.