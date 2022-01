Ricardo Raposo declara-se a José Raposo: “Obrigado por estares ai. Amo-te”

Ricardo Raposo, um dos filhos de José Raposo, escreveu um carinhoso texto onde se declara e elogia o seu pai, que não ficou indiferente à dedicação.

“Ontem fui celebrar os ‘Patrões Fora’ e, acima de tudo, fui dar um beijinho ao meu pai. No fim de contas, é a maneira que encontramos de estar em família, muitas vezes: No trabalho”, começou por escrever.

“Ontem ele ficou aflito, porque, como a sua família, não gosta de alimentar focos desnecessários na televisão que só se justificam no nosso leito privado, porque o que é só um pranto em direto pode soar, temos receio, a um aproveitamento de um acontecimento trágico para a elevação da nossa imagem. Mas eu, a família e, penso que o público, não pensamos assim. Temos-lhe todos um grande carinho”, acrescentou.

“E agora passo à carta pública ao Zé: Zé, tu és inacreditável. Tens um dom para a vida e fazer todos os que te rodeiam ficarem bem dispostos que poucos alcançam. Nem sei muito bem falar de ti porque é a velha história do facto de ser suspeito, mas temos é que meter o suspeito num orifício apertado”, disse.

“Enquanto ator, quando acho que já não me vais surpreender, transcendes-me com a tua capacidade de seres tão simples a ser maravilhoso. Obrigado por estares por aí, vou precisar muito de ti ainda. Amo-te”, rematou.

José Raposo não conseguiu ficar indiferente às palavras do filho e retribuiu o gesto e lembrou ainda Maria João Abreu: “Ontem o meu filho RICARDO no ‘Alta Definição’, fez jus ao nome do programa, pois definição mais ‘alta’ do que deve ser um ser humano não há! Orgulho maior de ser pai de seres como os meus filhos não existe! Depois, ao fim da tarde, estivemos os dois, de mãos dadas, no programa que comemorou um ano em que se estreou o ‘Patrões Fora’, série em que ambos participámos. E houve emoção quando se recordaram imagens da Maria João na série… Fazemos questão de não alimentar sensacionalismos mediáticos com algo trágico que é íntimo, mas somos humanos… “.

Recorde-se que Ricardo e Miguel Raposo são frutos do casamento que o ator manteve com Maria João Abreu que perdeu a vida em 2021 na sequência de um aneurisma. O intérprete é ainda pai de Lua, resultado da sua relação com a atriz Sara Barradas.