Rihanna encanta seguidores com imagens do filho na Páscoa

Rihanna fez as delícias dos seus fãs ao partilhar imagens do seu filho em “modo” Páscoa. A cantora partilhou assim fotografias do menino disfarçado de coelho.

De notar que este foi o primeiro ano que a intérprete festejou esta quadra festiva com o menino, pois este nasceu no ano passado e é fruto da sua relação com o músico A$AP Rocky.

Após a partilha de Rihanna foram vários os internautas que reagiram às imagens com mensagens ternurentas.

A artista tinha partilhado várias fotografias na edição de março da revista “Vogue” nas redes sociais. Num dos retratos, Rihanna confessou que tem um filho “perfeito” e que, durante a sessão fotográfica, estava grávida pela segunda vez e não sabia.

“O meu filho é tão giro. Que loucura. Os meus dois bebés estavam nestas fotografias e eu não fazia ideia”, referiu.

Recorde-se que o casal está à espera do segundo filho. A novidade foi avançada durante a atuação de Rihanna no Super Bowl.