Rita Ferro Rodrigues assinala momento especial da filha

Rita Ferro Rodrigues assinalou um momento especial que a sua filha mais velha, Leonor, viveu esta segunda-feira. “Agora concentração e força nesses neurónios”, alertou.

A apresentadora desejou boa sorte, no perfil de Instagram, a todos os alunos do ensino secundário que realizaram os exames nacionais, inclusive, a sua filha de 17 anos.

“Boa sorte para todos os alunos que vão fazer exame de Português do 12.° ano como a minha filhota!” escreveu, elogiando de seguida a coragem de estar duas horas e meia de máscara numa sala com este calor.

“Duas horas e meia de máscara com o calor que está não são as condições ideais… mas são as necessárias: Que a força esteja convosco! Foi um final de ano muito difícil e por isso abraço-vos com solidariedade e empatia”, prosseguiu. “Agora concentração e força nesses neurónios”.

Lembre-se que a jovem é fruto da ex-relação entre Rita Ferro Rodrigues e do subdiretor de Programas da SIC Daniel Cruzeiro. Além de Leonor, a apresentadora também é mãe de Eduardo, de nove anos, fruto do relacionamento com Rúben Vieira.

