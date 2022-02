Rita Ferro Rodrigues declara-se a Rúben Vieira com foto da adolescência

Rita Ferro Rodrigues declarou-se na tarde deste sábado ao marido, Rúben Vieira, com versos da cantora Adele e uma foto da adolescência.

Eternamente apaixonada, Rita Ferro Rodrigues faz várias declarações de amor ao marido, Rúben Vieira – o “Ben” do “Somos Portugal” (TVI) -, nas redes sociais e, neste sábado, inspirou-se num verso da cantora inglesa Adele e numa imagem da adolescência do casal.

“You still look like a movie, You still sound like a song, My God, this reminds me, of when we were young”, começou por escrever a antiga apresentadora nas redes sociais.

“Mas agora em mais entradotes também não estamos nada mal”, brincou a blogger do “Elefante de Papel”, enquanto recordava uma imagem que mostra o casal há uns anos.