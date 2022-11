Rita Ferro Rodrigues festeja aniversário do filho Eduardo: “Enche a casa de ternura”

Rita Ferro Rodrigues festejou, esta quarta-feira, 30 de novembro, o aniversário do filho, Eduardo, fruto da relação amorosa que mantém com Rúben Vieira, mais conhecido por “Ben” no pequeno ecrã.

A coordenadora de Conteúdos do Canal 11 fez questão de assinalar a data no perfil de Instagram, com um breve texto repleto de elogios ao aniversariante, que completa 12 anos.

“O Duda é família, amigos, skate, música, calças largas, loucura por ténis, brinco e cabelo nos olhos. Muito mais da rua, das ‘biclas’, dos animais, do futebol, do ‘basket’ e de Lisboa … do que do quarto e dos ecrãs”, começou por referir.

“Também é doçura, sensibilidade, sentido de justiça, sentido de humor, felicidade nas coisas simples, confiança e amor”, acrescentou a também apresentadora, de forma orgulhosa.

Rita Ferro Rodrigues prometeu que não faria um texto “muito inspirador” para não ser considerada “cringe” pelo filho mais novo. “Não posso escrever um texto ‘muito inspirador’ senão ele vai dizer que sou ‘cringe’, mas acreditem, sou mãe de um miúdo bom e querido que enche a nossa casa de ternura e alegria todos os dias. Tão bom de amar. Parabéns, meu pintainho”, rematou.

Na secção de comentários, várias caras conhecidas deram os parabéns a Eduardo. “O que eu adoro o teu pintainho! É um miúdo maravilhoso, mas só é assim porque nasceu numa família de amor e liberdade. Que orgulho, amiga! Parabéns a todos!” escreveu o jornalista da SIC João Moleira.

“Meu Duda! Parabéns, orgulho da tia!” atirou a apresentadora da TVI Iva Domingues.

Além de Eduardo, Rita Ferro Rodrigues também é mãe de Leonor, de 20 anos, que nasceu durante o antigo relacionamento com o subdiretor de Programas da SIC, Daniel Cruzeiro.