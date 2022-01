Rita Ferro Rodrigues abre o livro sobre a luta do sobrinho contra a anorexia grave

Rita Ferro Rodrigues abordou a luta contra a anorexia grave do seu sobrinho João, partilhando um testemunho emotivo do jovem que assumiu publicamente a luta contra a doença.

A coordenadora de Programas do Canal 11 mostrou-se sensibilizada com a história do seu sobrinho. A também apresentadora acedeu ao pedido de João: partilhar uma mensagem com os seguidores.

“Pensei muito antes de fazer esta partilha. E obviamente se a faço não é apenas com o consentimento do meu sobrinho mas porque ele me pediu expressamente para o fazer – porque acredita que a partilha do que está a viver pode ajudar outras raparigas e outros rapazes. Sobretudo outros rapazes – porque ainda há a ideia de que a anorexia é só uma doença de raparigas. Não é. Não vou tirar o lugar da fala ao João Maria – se o seguirem vão perceber a sorte que tenho em ter uma pessoa linda como esta, nos meus afetos”, escreveu.

“O meu sobrinho é um miúdo muito inteligente, muito sensível, muito querido, muito exigente com ele próprio – talvez até demasiado – e que luta contra todas as suas forças contra uma anorexia grave”, acrescentou.

“É um dos meus heróis este menino que conheço desde os cinco anos e que adoro como um filho. Também é uma das minhas maiores angústias e preocupações no momento. Ele sabe. Este ano não tem sido fácil. Para esta família e para tantas outras como nós. Não há segredos. Se decidirem ouvir o João Maria por favor levem-lhe só amor. Ele é um ser humano especial, tão sensível e belo. Levem-lhe só amor e esperança”, rematou.