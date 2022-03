Rita Ferro Rodrigues recorda Pedro Lima: “Era uma pessoa excecional”

Rita Ferro Rodrigues recordou Pedro Lima, quatro meses depois da morte do ator na praia do Abano, no Guincho.

A amiga e ex-namorada ator continua a processar esta difícil fase. No Instagram, a apresentadora homenageou o artista e recordou com saudade um episódio entre ambos, destacando o facto de este ser um excelente ouvinte.

“Um dia liguei ao meu amigo Pedro angustiada com um problema aparentemente sem solução. Ele ouviu-me atentamente. Era uma das características raras que o Pedro tinha, ouvia de facto. Resolveu-me o problema com uma graçola cheia de sabedoria que apliquei ao meu momento ‘difícil’ da altura, mas que se revelou surpreendentemente eficaz”, afirmou.

“Dias depois, liguei-lhe e a inevitável questão: ‘Oh Pedro, mas como é que sabias que ia resultar?’. A resposta divertida do outro lado: ‘Não sabia. Mas tive um feeling que se tentasses, conseguirias’”, acrescentou.

“Tenho muitas saudades do meu amigo Pedro. Era uma pessoa excecional, nunca se esqueçam disto. Que tocou de coragem, alegria, felicidade, entrega, amor e integridade todos aqueles e aquelas com quem se cruzou. Força, amor, amizade, integridade e determinação que todos os dias evoco, recordo e me esforço por honrar”, completou.