Rita Ferro Rodrigues sobre a separação: “Não vou dizer nada”

Cristina Ferreira esteve esta sexta-feira, 19 de abril, à conversa com Rita Ferro Rodrigues e questionou sobre a separação de Rúben Vieira.

No “Dois às 10” desta sexta-feira, 19 de abril, Cristina Ferreira recebeu Rita Ferro Rodrigues, numa altura em que a imprensa cor de rosa avança o fim do casamento com Rúben Vieira, mais conhecido como Ben.

Depois de terem falado sobre a viagem à Tailândia, da qual a jornalista regressou recentemente, e do novo projeto de Rita Ferro Rodrigues na Federação Portuguesa de Futebol, a anfitriã do matutino questionou a convidada sobre as últimas notícias.

“Tem saído muitas notícias sobre a tua vida pessoal e eu, respeitando muito o que tu queiras dizer, se quiseres dizer alguma coisa [estás à vontade]”, disse Cristina Ferreira.

“Obrigada, minha querida, mas eu não vou dizer nada”, respondeu, entre gargalhadas. “Até percebo que exista curiosidade, não sou hipócrita, mas não vou dizer nada nem hoje, nem nunca”, acrescentou.

Recorde-se que o ex-casal tem um filho em comum, Eduardo, de 12 anos. Além do adolescente, Rita Ferro Rodrigues é mãe de Leonor, de 21, e Rúben Vieira é pai de Miguel, de 20, frutos de relações anteriores.