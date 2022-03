Rita Ferro Rodrigues tenta abrir frasco com os dentes e acaba nas urgências

Rita Ferro Rodrigues terminou o dia de quarta-feira nas urgências de um dentista depois de tentar abrir um frasco… com os dentes.

A apresentadora do programa “Elefante de Papel” (YouTube) deu entrada nas urgências de uma clínica dentária para tratar um problema que surgiu ao tentar abrir um frasco com os dentes.

“Se não querem acabar o dia na urgência do dentista, não abram frascos com os dentes”, pode ler-se na imagem que a comunicadora publicou no Instastories, ferramenta da rede social Instagram.

A companheira de Ruben Vieira, o “Ben”, da TVI, tem vivido uma fase mais complicada, recentemente, após ter perdido a avó, Marieta, aos 101 anos. “Adeus, meu amor”, despediu-se Rita Ferro Rodrigues, de forma emocionada.

Recorde-se que a apresentadora festejou a sua saída de confinamento. A comunicadora esteve em casa de quarentena porque o seu companheiro, Rúben Vieira, esteve infetado com a covid-19.