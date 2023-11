Rita Ferro Rodrigues vai levar a família à Tailândia

Foi em 2018 que Rita Ferro Rodrigues visitou a Tailândia pela primeira vez e, desde então, sonhava um dia levar o companheiro, Ruben Vieira, e os filhos.

Um destino de sonho: Rita Ferro Rodrigues conheceu a Tailândia há cinco anos e, desde então, sonhava em levar a família a conhecer o país. O momento chegou e, na Páscoa de 2024, partem para a aventura.

“Lembro-me de ter tirado esta fotografia em 2018, com a cabeça e o coração em êxtase com a Tailândia, os seus sons, as cores, os bichos, a comida, a tão grande gentileza das pessoas… lembro-me de ter fechado os olhos – fi-lo muitas vezes nessa viagem – e desejado ter a possibilidade de um dia, ver esse mesmo êxtase refletido nos olhos do Ben e dos meus filhos. Quem me conhece sabe que se tornou quase numa obsessão!”, escreveu, na legenda de uma fotografia capturada na viagem feita há cinco anos.

“Seis anos depois… Vai acontecer! Vamos à Tailândia na Páscoa e esta é uma alegria imensa, inexplicável. Amar é isto, querer partilhar tudo com peixão e pintainhos. Vão ser 3 meses em contagem decrescente (…) Os sonhos quando se tornam objetivos, são como balões de oxigénio, fazem-nos prosseguir com determinação e lutar, dão-nos ânimo nos dias piores”, acrescentou, referindo que vai toda a planificação, com o objetivo de ajudar outras famílias.

“Viajar com a família é o meu maior prazer desta vida. Estamos tão felizes!”, rematou a apresentadora.