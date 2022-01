Rita Guerra revela que descobriu caroço no peito no dia do funeral do pai

Rita Guerra esteve à conversa com Manuel Luís Goucha no vespertino da TVI e fez uma revelação sobre o estado da sua saúde.

A cantora, de 54 anos, contou no programa “Goucha” que descobriu um caroço no peito no dia do funeral do seu pai, que faleceu, este ano, aos 96 anos, devido a um cancro.

A artista confessou ainda que esta é uma doença “muito presente” na sua família, pois, não só o seu pai morreu com cancro como também a sua mãe foi vítima da doença.

“Eu própria descobri que tenho um caroço numa mama, a seguir ao funeral do meu pai. Felizmente, não é maligno”, disse.

“Acredito que vou [superar], tendo detetado a tempo – e muito por insistência da minha querida manager, a Anabela Conceição, que está a padecer desse mal mas que está a lutar e com ótimos resultados. Ela disse-me: ‘Rita, como é que é possível que uma mulher como tu, com 54 anos e três filhos, não vás fazer uma mamografia há dois ou três anos?’’ Eu não me sinto com 54 anos. Estou sempre tão ativa e sinto-me tão miúda”, acrescentou.

Rita Guerra aproveitou ainda para alertar para a importância dos exames de rotina: “Meninas e senhoras deste país, não se deixem levar pela boa disposição e achar que estamos sempre bem”.