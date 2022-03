Rita Mendes fala sobre internamento do filho recém-nascido: “Foi um susto”

Rita Mendes marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, esta quinta-feira, 2 de dezembro, e fez algumas revelações sobre o filho recém-nascido.

Numa conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a DJ, de 45 anos, recordou o momento difícil em que o filho, Duarte, esteve internado logo após o nascimento.

“Ficámos mais de uma semana internados”, começou por recordar. Esta foi uma experiência que garante que ter sido muito “marcante” e ” um susto”. A artista confessou que celebrou o primeiro mês do filho no hospital.

“Quando entrei para ver o que se passava, já não me deixaram sair. Foi um herói logo desde pequenino”, contou, lembrando que o pequeno necessitou de ser ventilado.

No entanto, a comunicadora assegurou que o pior já passou e que o bebé, de três meses, está “totalmente recuperado”.

Recorde-se que Duarte é o primeiro filho em comum com Gui de Campos Luís, o atual companheiro. A ex-apresentadora é ainda mãe de Afonso Luz, de 11 anos, fruto da relação com Roger Branco, e Matilde Estrela, de oito, que nasceu do relacionamento com Hugo Caetano.