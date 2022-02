Rita Mendes revela que passou dia complicado com filha doente

Rita Mendes recorreu às redes sociais para desabafar com os seus seguidores sobre o dia difícil que passou com a filha, Matilde, de nove anos, doente.

A apresentadora, de 45 anos, publicou, esta terça-feira, 2 de novembro, alguns InstaStories, ferramenta do Instagram, em que conta como foi o seu dia.

“Matilde doente, vomitou à noite, foi à escola porque já parecia bem e acabou por vomitar na carteira da escola, por cima dela, da colega, dos livros”, começou por contar. “Teve que vir para casa”, acrescentou.

A também DJ explicou ainda a razão pela qual a pequena ficou doente: “Acho que tem a ver com tudo o que comeu de porcaria no fim de semana do aniversário dela e do Halloween e pronto”.

Rita Mendes é ainda mãe de Afonso Luz, de dez anos, e de Duarte, que nasceu em agosto deste ano.