Rita Patrocínio afirma que quer ter mais filhos

Rita Patrocínio afirmou, esta quarta-feira, 4 de janeiro, que quer ter mais filhos depois de ter sido mãe de Camila, fruto do relacionamento com Tiago Teotónio Pereira.

A designer e irmã de Carolina Patrocínio confessou, no perfil da rede social Instagram, que quer ter mais filhos após se ter estreado na maternidade no ano passado, com a filha Camila.

A revelação da namorada do ator chegou na sequência de várias perguntas por parte dos cibernautas. “Gente, calma. Quero ter mais, sim. Mas por agora vou relaxar”, afirmou Rita Patrocínio.

A designer já tinha partilhado uma regra que criou com Tiago Teotónio Pereira após a estreia na maternidade. “Críamos uma regra em que teríamos tempo para os dois uma vez por semana, seja um jantar ou uma ida ao teatro”, contou.

“Temos feito isso há uns meses, não aconteceu logo no início porque era impossível, mas conseguimos conquistar isso”, prosseguiu.

A noiva do intérprete admitiu que pensou estar “mais bem preparada” para ser mãe. “Achei que estaria mais bem preparada pelo facto de já ter tantos sobrinhos, mas é tão diferente”, assegurou.

Em agosto, a irmã da apresentadora foi pedida em casamento pelo artista. “Isto aconteceu”, escreveu Rita Patrocínio na legenda de um vídeo em que mostrou a surpresa feita pelo noivo e o anel que Tiago Teotónio Pereira ofereceu.