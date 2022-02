Rita Pereira ajuda pai: “Foi operado e não pode conduzir”

Rita Pereira tem estado a servir de motorista ao seu pai porque este foi operado e não pode conduzir para os seus compromissos profissionais.

A atriz abraçou uma nova profissão temporariamente. Até o seu pai se sentir melhor fisicamente, a intérprete vai servir de chofer e ajudar o seu progenitor em tudo o que for preciso.

“Hoje estou ‘ao serviço’ do pai. Foi operado e não pode conduzir portanto, hoje sou chofer com todo o gosto”, comlou por contar a também apresentadora da TVI.

Este “trabalho” reavivou memórias a Rita Pereira. “Viemos ao trabalho dele. Parece uma mini aldeia mas é uma escola, um lar de idosos e muitas outras coisas. Cresci aqui. Engraçado que agora tudo parece miniatura. É tão bom voltar a sítios onde fomos tão felizes”, confessou.

A atriz regressou há duas semanas ao trabalho depois de ter estado algum tempo longe do pequeno ecrã para cuidar do filho, Lonô. A intérprete juntou-se à equipa do programa de domingo à tarde “Somos Portugal”.

O único filho de Rita Pereira é fruto da relação amorosa com o produtor e ex-jogador de basquetebol Guillaume Lalung.

