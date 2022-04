Rita Pereira assinala aniversário do filho: “Obrigada a todos”

Rita Pereira está em clima de festa, pois o seu filho Lonô está de parabéns e celebra três anos esta segunda-feira, 27 de dezembro.

A intérprete, de 39 anos, recorreu às redes sociais para assinalar esta data especial e partilhou algumas imagens inéditas do pequeno. “E lá vão mais 12 meses deste chouriço carregados de saúde, que é ao que sou mais grata”, começou por escrever.

“É aquela frase básica de se dizer, mas olha, é o que é e não vou estar aqui com coisas bonitas porque esta é a verdade”, prosseguiu, agradecendo de seguida as mensagens que os seguidores enviaram ao filho.

“Obrigada a todos vocês que ao longo do ano me enviam dezenas de mensagens para o Lonô e a falar do Lonô e a desejar tudo de bom ao Lonô. Obrigada mesmo. Um dia ele vai lê-las todas e saber o carinho que sempre tiveram por ele. 3 ANOS DE LONÔ JÁ CÁ CANTAM”, rematou.

Recorde-se que Lonô é fruto da relação que a atriz mantém com o produtor francês Guillaume Lalung.