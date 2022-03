Rita Pereira garante que quer fazer novelas e desvaloriza “Big Brother”

Apesar de ultimamente estar ligada mais à apresentação de programas, Rita Pereira garantiu que continua a querer fazer novelas e que o seu futuro na TVI não depende de si.

A atriz do quarto canal marcou presença, esta terça-feira, no formato de entrevistas do Porto Canal, conduzido por Carina Caldeira, para falar sobre o futuro na área da representação.

“Surgem notícias atrás de notícias de ‘A Rita agora quer apresentar o Big Brother, a Rita agora quer fazer uma novela’, gente isso, não existe. A Rita não quer. A Rita ainda trabalha para a TVI e a TVI independentemente da pessoa que lá esteja é que decide o que é que eu vou fazer”, explicou.

“Se me disseres ‘mas tu não dás uma opinião?’. Dou uma opinião, obviamente, mas não quer dizer que possa chegar e dizer: ‘Eu não quero apresentar esse programa”. Não me identifico muito, mas, vou fazer um esforço e dar o meu melhor para que isso aconteça”, prosseguiu.

No que diz respeito à possibilidade avançada pela Imprensa de que seria a apresentadora da próxima edição do “reality show” “Big Brother”, Rita Pereira foi perentória.

“Não me ia sentir em casa. A minha casa é o Dança com as Estrelas, ali sinto-me mesmo ‘aqui sou eu’, mas iria dar o meu melhor”, rematou.

