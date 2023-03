Rita Pereira festeja 41 anos em biquíni na Tailândia

Depois do passeio para Singapura, Rita Pereira seguiu para a Tailândia, onde passou o dia do seu 41.º aniversário ao lado do namorado.

Dia de festa na Ásia: Rita Pereira festejou numa praia tailandesa a chegada aos 41 anos, de biquíni e de copo na mão. “41 já cá cantam”, escreveu a intérprete da novela “Quero é Viver”, da TVI, nas redes sociais.

Luciana Abreu, Catarina Gouveia e Dânia Neto foram algumas das famosas que deram os parabéns, depois do companheiro de Rita Pereira, Guillaume Lalung, ter felicitado a namorada logo pela manhã.

Antes da Tailândia, Rita Pereira começou a viagem pela Ásia em Singapura, onde surpreendeu os milhares de seguidores ao posar nua numa banheira.