Rita Pereira lança primeira coleção de biquínis: “Mais um sonho realizado”

Rita Pereira partilhou o “teaser” da sua primeira coleção de biquínis, projetada em conjunto com a Lupa Beachwear, nas redes sociais.

Rita Pereira recorreu às redes sociais para partilhar com os seguidores a conquista: “Mais um sonho realizado”.

“Como sabem, eu nasci em frente à praia, toda a minha vida passeei na praia, fosse de Verão ou inverno e sempre foi um lugar de força, inspiração, equilíbrio e amor”, escreveu a atriz na legenda da publicação.

“De há uns anos para cá nasceu em mim o sonho de desenhar uma coleção de bikinis. Uma colecção tal e qual como eu gosto de usar, cores bonitas, cortes simples, que desenham o corpo da mulher, que não deixam muitas marcas, que seja confortável, que fique bem em vários tipos de corpos, que dêem confiança, sensualidade e poder de liberdade à mulher. Porque é essa mensagem que gosto de passar”, continuou.

O propósito da coleção é despertar o que de melhor há nas mulheres: “Quero que as mulheres vistam estes bikinis e se sintam empoderadas, lindas, sexys, sem receios, confiantes e acima de tudo livres no seu corpo”.

“Juntei-me à @luipabeachwear, marca 100% portuguesa, com sucesso e reconhecimento no mercado, com fabrico nacional, tecidos e cortes ótimos e de confiança, criada por 2 empresárias de sucesso, inspiradoras que me permitiram concretizar este sonho. Muito obrigada por acreditarem em mim”, rematou.