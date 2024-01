Rita Pereira mata saudades do filho no Brasil

Do outro lado do Atlântico a gravar a série “D. Beija”, Rita Pereira recebeu a visita do filho Lonô no Brasil.

Uma mãe “babada”. Depois de algumas semanas de distância, a atriz, que está no Brasil a gravar o “remake” da série “D. Beija”, recebeu a visita do filho Lonô.

“A minha tartaruga ninja preferida acabou de aterrar no Rio de Janeiro. Lonô no Brasil”, escreveu a atriz nas redes sociais.

Recorde-se que Rita Pereira já tinha surpreendido o menor numa visita surpresa a Lisboa e, mais tarde, a família esteve toda reunida na Euro Disney, em Paris.

Nos últimos dias, a artista esteve adoentada. “Já estou melhor, ontem tive de ir para o hospital porque aqui no Brasil não podes filmar sem saberes o que é que tens, para não passares aos outros. Faz todo o sentido”, disse nas histórias do Instagram.

“Fizemos teste Covid e não era Covid, fiquei super aliviada”, notou, acrescentado que, apesar de estar melhor, continua “desfigurada”.