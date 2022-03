Rita Pereira faz miminho à irmã que está infetada com covid-19

Rita Pereira decidiu fazer um miminho à irmã, Joana, que se encontra em isolamento por estar infetada com covid-19.

A intérprete, de 39 anos, aproveitou a manhã de domingo, 12 de dezembro, para ver a irmã pela janela juntamente com o filho, Lonô.

“A nossa manhã foi fixe. Fomos levar o pequeno-almoço à minha irmã, Joana, que está fechada em casa há uma semana com covid-19, fizemos-lhe uma surpresa e dissemos ‘olá’ pela janela”, começou por escrever.

“Depois fomos curtir uma ‘prainha’ com a Heyvi, depois fomos ao parquinho gastar energias e a seguir almoçámos um grande cozido à portuguesa. No meio disto tudo, estavam 17 graus em Carcavelos no dia 12 de dezembro”, rematou.

A notícia sobre a infeção foi avançada pela irmã da artista no Instagram. “Obrigada a todos os que me desejaram melhoras, demonstraram preocupação e disponibilidade e a todos os maravilhosos que me têm mimado e ajudado ao trazer comida e medicamentos! Ainda faltam uns dias aqui aprisionada, mas com amor, tudo se leva! Às vezes é-me difícil pedir ajuda, mas sabe tão bem sentir que quando não tenho outra opção, todos os que me rodeiam e a quem me dedico também, estão lá para mim!” agradeceu.

Joana Pereira revelou ainda quais os seus sintomas: “Dores de cabeça insuportáveis, dores de garganta de levar às lágrimas, dores no corpo de não conseguir estar em pé, dificuldade em respirar. Ainda não estou bem e fico muito cansada com as mais pequenas coisas, mas já posso dizer que acho que a pior parte já passou”.