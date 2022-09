Rita Pereira mostra-se animada com primeiro treino de basquetebol do filho

Rita Pereira mostrou-se animada, esta quarta-feira, 14 de setembro, com o primeiro treino de basquetebol do filho, Lonô, no clube Quinta dos Lombos.

A atriz, de 40 anos, partilhou, no perfil de Instagram, vários vídeos em que aparece na viagem de carro a ir para o treino com o filho e o namorado, Guillaume Lalung, que também jogou basquetebol.

“Primeiro dia de treino de basket. Não sei quem está mais entusiasmado”, admitiu a intérprete.

De seguida, a artista mostrou imagens do seu filho a treinar. “Como é óbvio para a melhor equipa”, escreveu.

Rita Pereira abandonou o treino do filho devido a compromissos profissionais. “Tive de ir embora porque tenho um evento, mas o meu coração está carregado de felicidade e orgulho. Eu sei, cenas de mãe”, confessou.