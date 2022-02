Rita Pereira destaca sucesso de Pedro Carvalho no Brasil

Rita Pereira destacou publicamente o sucesso que Pedro Carvalho teve no ano passado ao integrar a novela “Dona do Pedaço”, da Globo, no Brasil.

A atriz da TVI não conseguiu ficar indiferente à nomeação do colega de profissão e amigo como um dos melhores atores em 2019 a atuar naquele país por parte da Imprensa brasileira.

“Vamos falar de orgulho nacional. Só para relembrar a imprensa portuguesa que és nosso, mas foi a imprensa brasileira que destacou o teu merecido sucesso de 2019. Go, meu querido, Pedro Carvalho!” escreveu a intérprete no InstaStories, ferramenta do Instagram.

Pedro Carvalho mudou-se para o Brasil há alguns anos e, em 2019, celebrizou-se com a personagem Abel em “Dona do Pedaço”. Deste elenco faziam parte ainda Grazi Massafera, Rodrigo Lombardi, Alice Wegmann, Marjorie Estiano, Armando Babaioff, entre outros.

LEIA TAMBÉM: