Atriz Rita Pereira mostra-se rendida ao beijo de Lonô

Rita Pereira mostrou-se rendida, esta terça-feira, 13 de abril, ao seu beijo preferido: o do filho Lonô. A atriz fez questão de assinalar o Dia Internacional do Beijo.

A atriz, de 39 anos, recorreu ao perfil de Instagram para desabar sobre o beijo mais importante da sua vida e partilhar o quão as coisas, às vezes, ficam melhor só com um carinho do filho, Lonô.

“Não podia deixar passar o Dia Mundial do Beijo sem mostrar o meu beijo preferido do mundo. O dia às vezes nem foi assim tão fixe, mas quando recebemos aquele beijo dos nossos filhos, tudo fica melhor, concordam?” escreveu Rita Pereira na legenda de um vídeo.

Várias caras conhecidas como Paulo Vintém, Mariama Barbosa e Luís Marvão ficaram rendidos com o beijo entre a intérprete e o filho. Lembre-se que Lonô é fruto da relação entre a também apresentadora da TVI e o produtor de eventos Guillaume Lalung.

Atualmente, o público pode acompanhar o trabalho de Rita Pereira no concurso musical “All Together Now”, da TVI, como uma dos 100 jurados.