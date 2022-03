Rita Pereira revela que sentirá falta das sestas da quarentena

Rita Pereira revelou que, quando a quarentena terminar, irá sentir faltas das sestas com o companheiro, Guillaume Lalung, e o filho, Lonô.

A seguir as indicações de isolamento social devido à pandemia mundial da Covid-19, a atriz da TVI já começou a pensar no regresso à rotina normal e, por isso, fez um desabafo no Instagram.

“Há uma coisa sem a qual não sei como vou sobreviver quando a quarentena acabar, as sestas com estes dois. É a coisa mais querida do mundo. E aí em casa, dormem a sesta?!” escreveu Rita Pereira.

https://www.instagram.com/p/B_nERMOA8NA/

De recordar que Lonô, de um ano, nasceu do relacionamento amoroso com Rita Pereira e Guillaume Lalung.

