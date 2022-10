Rita Pereira partilhou com os seus seguidores que um dos seus patudos foi operado a um joelho.

A atriz, de 40 anos, publicou um vídeo no InstaStories, ferramenta do Instagram, em que mostra o cão com um cone veterinário e o curativo.

“Vão ser dois meses de recuperação. É o primeiro dia do pós-operatório”, disse no vídeo em questão.

“Não vai ser fácil a logística de 20 comprimidos por dia. Mas ele está bem”, acrescentou ainda.