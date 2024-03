Roberto Martínez: “Quando estamos com a família devemos estar intensamente e não com a cabeça no escritório”

O selecionador nacional Roberto Martínez é o convidado deste sábado no “Alta Definição” e falou sobre a família a Daniel Oliveira.

Daniel Oliveira entrevista na tarde deste sábado, no “Alta Definição”, o selecionador nacional Robero Martínez que, num depoimento raro, falou sobre a vida pessoal.

“O importante é que quando estamos com a família, estar intensamente com a família e não com a cabeça no escritório”, começou por referir o técnico espanhol.

“E quando estamos a trabalhar, não estarmos com saudades da família. Eu aprendi isso: a aproveitar o tempo da melhor forma possível e não pensar no que não pode fazer”, concluiu Roberto Martínez.