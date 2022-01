Rodrigo Guedes de Carvalho ensina coreografia do tema de Tiago Bettencourt

Rodrigo Guedes de Carvalho fez um vídeo em forma de tutorial sobre como aprender a coreografia do tema mais recente divulgado pelo cantor Tiago Bettencourt.

O jornalista e pivô da SIC mostrou como aprender, em três minutos, a coreografia da nova música do artista intitulada “Trégua”, num registo que já se tornou um viral nas redes sociais.

“Com a intenção de motivar ‘flashmobs’ nos próximos concertos no coliseu e casa da música, decidi fazer um vídeo tutorial para o meu querido público aprender a coreografia do videoclip do ‘single’ ‘Trégua’”, escreveu o intérprete na conta de Instagram.

A escolha do bailarino para esta coreografa foi “óbvi”a para Tiago Bettencourt: “Precisava de um professor com a credibilidade e seriedade suficientes para o objetivo pretendido. A escolha do Rodrigo Guedes de Carvalho foi óbvia. Agora não têm desculpa. Façam o favor de praticar.”

Foram vários os famosos que, em menos de 24 horas, partilharam o tutorial, sem poupar elogios a profissional da estação de Paço de Arcos. Foi o caso de João Manzarra, Mariana Monteiro, Inês Aires Pereira e Carolina Torres.

