Rodrigo Guedes de Carvalho sobre cadela Mel: “Queremos que adormeça um dia em paz”

Rodrigo Guedes de Carvalho emocionou os seus seguidores ao partilhar uma fotografia da sua cadela de 16 anos e ao escrever doces palavras sobre o animal de estimação.

“Venho agradecer o considerável número de mensagens que tenho recebido a propósito do livro ‘Cuidado Com O Cão’. E ilustro o meu obrigado com uma fotografia da Mel, que eu tenho resguardado aqui, por respeito à sua provecta idade”, começou por referir.

“Mais de 16 anos, não sabemos ao certo quando nasceu a cachorrinha que um dia apareceu na nossa vida. Não está em sofrimento, por isso não nos passa pela cabeça qualquer misericórdia antecipada”, referiu ainda.

“Queremos que adormeça um dia em paz, rodeada das visões e cheiros que a fizeram feliz. E a nós. Depois falaremos dela, recordaremos brincadeiras e sossegos, e ergueremos copos em brindes ao céu dos animais da terra. Foi tudo isto que quis escrever, e aqui agradeço a quem percebeu”, rematou.