Rogério Samora homenageado no final de “Amor, Amor”

Rogério Samora foi homenageado no final da segunda temporada da novela “Amor, Amor”, com um vídeo com as cenas do ator, que morreu aos 63 anos em dezembro do ano passado.

O intérprete que dava vida a “Cajó” não foi esquecido pela estação privada. No último episódio, a SIC partilhou um vídeo com várias cenas do artista, que também fez chegar às redes sociais.

“Um episódio especial, dedicado a uma pessoa especial! Estejas onde estiveres, este momento é para ti, Rogério. Obrigado por nos teres feito rir tanto, ‘Cajó’. Nunca te esqueceremos, Rogério Samora”, pode ler-se na legenda.

O artista morreu a 15 de dezembro do ano passado. O ator esteve em coma quase 150 dias na sequência de duas paragens cardiorrespiratórias que sofreu durante as gravações da novela “Amor Amor”, da SIC.

Depois de mais de dois meses internado nos cuidados intensivos do Hospital Amadora-Sintra, o ator foi transferido para os cuidados continuados da ASFE Saúde, no concelho de Mafra.

Ao longo da sua carreira, o intérprete integrou o elenco de novelas como “Nazaré”, “Golpe de Sorte”, “Rosa Fogo”, “Mar de Paixão”, “Sol de Inverno”, “Jura”, “Destino Imortal”, entre outras.