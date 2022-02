Ruben Rua reage a acusações de estar na TVI por cunha de Cristina

Ruben Rua abordou, esta sexta-feira, 29 de janeiro, as acusações de que estará na TVI por cunha de Cristina Ferreira, revelando-se magoado.

Depois das várias criticas que tem recebido desde a estreia no programa “VivaVida”, o apresentador garantiu, no formato “Goucha”, que terá entrado no canal por mérito próprio, desmentindo as acusações de que teve ajuda por parte da diretora de Entretenimento e Ficção.

“Todos temos direito a gostar de alguém ou não. Nunca vamos ter toda a gente a gostar de nós. […] À medida que vamos crescendo isso arrasta outros sentimentos, como inveja e maldade”, referiu, acrescentando que quem conhece Cristina Ferreira sabe que seria impossível.

“Podem achar que sou um mau apresentador. Acho que sou um apresentador que está em construção, que tem evoluído, que está longe de ser brilhante e que há a hipótese de eu conseguir chegar lá”, acrescentou.

Posteriormente, recordando a sua carreira na Moda, o também modelo referiu que não acreditavam em si. “A maior parte das pessoas nunca acreditou em mim, para nada. Deu-me mais trabalho para conseguir as coisas”, afirmou.