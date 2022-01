Rúben Rua mostra-se a mergulhar nu numa praia: “Liberdade”

Rúben Rua mostrou-se, esta quinta-feira, 20 de janeiro, a mergulhar nu numa praia. O apresentador recebeu vários elogios nas redes sociais.

O apresentador da TVI aproveitou o dia para descontrair junto ao mar. Durante o passeio na praia, o comunicador despiu-se por completo e deu um mergulho na água, tal como demonstrou no Instagram.

“Liberdade”, escreveu, em francês, na legenda.

“O primeiro banho do ano! Estava fria, amigo?” questionou o ator e amigo Ricardo de Sá na secção de comentários.

Além do ator, vários seguidores elogiaram Rúben Rua. “Amei todas as fotos”, “Sensação única”, “Magnífico” e “Sexy” servem a título de exemplo das mensagens que surgiram no “post”.

O público pode acompanhar o trabalho de Rúben Rua na estação de Queluz de Baixo com o programa “Em Família”, ao lado de Maria Cerqueira Gomes, e o formato “VivaVida”, com Helena Coelho.