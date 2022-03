Rúben Rua revela que Rita Pereira o deixou de seguir no Instagram… e respondeu na mesma “moeda”

Rita Pereira voltou a ser tema de conversa no programa “É Preciso Ter Lata”: desta vez, Rúben Rua revelou que ambos se deixaram de seguir no Instagram.

Mais um programa e outra vez o nome de Rita Pereira na conversa: depois de Jessica Athayde confirmar que as duas não se falavam, desta vez foi Rúben Rua a admitir que os dois já tiveram uma relação melhor.

Rita Pereira e o apresentador do magazine da TVI “VivaVida” aproximaram-se no programa “Dança com as Estrelas” mas, entretanto, a relação “esfriou”:

“Em 2014 começámos a seguirmo-nos e depois há um dia que eu vejo que a Rita não sei porquê, não me segue, e eu pensei: ‘Se não me segue, também não sigo’”, respondeu Rúben Rua durante o programa de Rita Rugeroni e de Pedro Ribeiro “É Preciso Ter Lata”.

“E tirei, portanto, nenhum de nós se segue”, rematou Rúben Rua.