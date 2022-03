Rúben Vieira recupera da covid-19: “Já me sinto bem!”

Rúben Vieira, o “Ben” do camião do “Somos Portugal” (TVI) está em casa a recuperar do novo coronavírus.

“Estou em casa em isolamento há alguns dias depois de ter testado positivo à covid-19. Tive sorte, só experimentei sintomas muito leves. Neste momento já me sinto bem e claro… a cumprir rigorosamente todas as indicações das autoridades de Saúde”, começou por referir o profissional nas redes sociais.

“O resto da família também está toda bem, comunicamos por vídeo – viva as novas tecnologias! E tentamos manter a alegria que nos caracteriza”.

“A pandemia está num pico terrível. Mesmo cumprindo as regras o risco de contágio é muito elevado, e por isso, se os vossos trabalhos permitirem, optem por ficar em casa nesta fase. E claro, usem máscara, lavem as mãos e cumpram o distanciamento social”, aconselhou o “Ben” da TVI.

“A mensagem já vai longa mas quero agradecer à Saúde 24h pelo serviço de excelência que prestam numa altura tão complicada. E claro, dizer-vos para verem hoje o ‘Somos Portugal’, que o Camião vai andar por lá em aventuras previamente gravadas. Abraço!”