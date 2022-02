Rui Maria Pêgo vai estudar teatro onde Olivia Colman e Daniel Day-Lewis se formaram

Rui Maria Pêgo revelou que está de saída da rádio para em breve estudar teatro no estrangeiro na escola que formou Olivia Colman.

Após vários anos na rádio, o locutor irá sair da Rádio Comercial, onde esteve no último ano a apresentar o formato “Era o Que Faltava”, para estudar teatro em Bristol, no Reino Unido, uma decisão que destaca não ter sido tomada “de ânimo leve”.

“‘Era o Que Faltava’. Fazer um programa de conversas, num horário tradicionalmente próximo do defunto, com protagonistas improváveis na rádio mais ouvida do país. Foram mais de 410 programas. […] Conversei com tantas pessoas que queria conhecer. Nada paga isso. Foi o programa que mais gostei de apresentar, líder há mais de um ano. Um alinhamento cósmico, nem sempre possível”, afirmou.

“A próxima vida em download é sem estática, sem diretos ou podcasts na cloud. Pelo menos para já. Depois de vários anos a tentar e a falhar, começo um mestrado em teatro na Bristol’s Old Vic Theatre School. Somos 14. A escola tem 75 anos. Bristol, no Reino Unido, exibe 7 colinas. Como é que isto pode correr mal? De muitas maneiras. Tenho 32 anos e nunca morei fora do meu país. O meu nome, simultaneamente, um escudo e uma lança, não tem qualquer impacto especial numa terra onde se come muito mal. E que bom”, acrescentou.

“Obrigado a todos os ouvintes, à rádio mais feliz do país, à equipa maravilha que sempre me recebeu tão bem, e onde aprendi muito sobre os outros, e ainda mais sobre mim”, completou.