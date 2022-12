Rui Maria Pêgo mostra retrato antigo de família

Rui Maria Pêgo surpreendeu os seguidores ao publicar uma fotografia de um retrato antigo em que surge quando era mais novo, ao lado da mãe, Júlia Pinheiro, e das irmãs, Matilde e Carolina.

O locutor deparou-se com uma imagem de quando era mais novo, ao lado da progenitora e das irmãs, e fez questão de publicar, esta sexta-feira, 2 de dezembro, no perfil de Instagram.

“A vingança dos anos 90”, escreveu, em inglês, na legenda da publicação.

Rui Maria Pêgo, Matilde e Carolina são filhos de Júlia Pinheiro e de Rui Pêgo, antigo diretor de Programas da RDP.

O ator encontra-se a viver em Portugal, novamente, depois de ter concluído o mestrado na área da representação na Bristol Old Vic Theatre School, da Universidade West England, em Inglaterra.

“Bristol foi tudo o que queria e precisava. Foi muito do que me prometi e ainda um bocadinho mais do que imaginei. Agora é a vez de Portugal durante algum tempo”, escreveu, nas redes sociais.