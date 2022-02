Rui Unas posa de toalha: “Este corpinho tem quase 48 anos e não parece”

Rui Unas partilhou, esta sexta-feira, 11 de fevereiro, uma fotografia em que aparece apenas… de toalha. O ator deixou umas dicas de fitness para os fãs.

O também locutor, de 47 anos, surpreendeu os seguidores ao publicar, no perfil de Instagram, uma imagem captada no espelho. O apresentador deixou ainda uns conselhos de como cuidar do corpo.

“A verdade é que este corpinho tem quase 48 anos e não parece. Essa é que é essa!” começou por apontar Rui Unas. “Bebam muita água, evitem o açúcar, durmam bem, levantem pesos e mexam-se nem que seja dez minutos por dia”, prosseguiu.

Rapidamente, na secção de comentários, surgiram os elogios dos internautas. “Grande forma! É assim mesmo!” escreveu uma seguidora. “Ai homem! Estás belíssimo”, atirou outra.