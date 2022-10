Rui Unas revela elogios de António Sala e mostra-se emocionado

António Sala foi um dos convidados de Rui Unas no podcast “Maluco Beleza” e aproveitou para tecer largos elogios ao humorista.

Rui Unas recorreu ao perfil de Instagram para partilhar um vídeo em que o radialista teceu vários elogios. O também ator da SIC deixou uma mensagem de agradecimento ao locutor pelas palavras.

“Da sua geração, para mim, é das pessoas mais talentosas. É dono de uma voz fantástica, como ator é extraordinário […]. Além de ser um excelente comunicador e um excelente conversador, sabe ouvir, perguntar e bailar ao sabor das conversas e isso é difícil hoje em dia porque as pessoas estão muito formatadas”, disse António Sala sobre Rui Unas no vídeo publicado nas redes sociais.

Rui Unas não deixou o seu convidado sem resposta: “Há momentos que nos marcam porque surgem, parece, não por acaso… Receber o António Sala no ‘Maluco Beleza’ foi muito especial. Pela sua generosidade na partilha das histórias, pensamentos e emoções… No início do direto, diz-me isto… foi como receber um Globo de Ouro de 25 (26) anos de carreira. Ah, e mais importante, fica registado a minha cara de parvo a receber elogios”.