Rui Unas revela interesse por Filosofia e refere: “Salva-me”

Rui Unas partilhou com os seus seguidores, esta quinta-feira, 14 de outubro, o seu novo interesse, a área da Filosofia.

O ator, de 47 anos, está a ler o livro “Para que serve a Filosofia? Um Manifesto” , de Mary Midgley, e não conseguiu deixar de expressar a sua admiração e interesse por esta área.

O também apresentador publicou uma imagem da capa do livro: “Curioso como uma disciplina que me era completamente indiferente na escola tornou-se o tema que mais me interessa (e me salva)”.

Os seguidores de Rui Unas também decidiram mostrar o apreço por esta área e partilham a sua opinião. “Fantástico, eu sou apaixonada pela filosofia. Aconselho também a leitura do livro o Caibalion”, “Um dos pilares da educação e civilização” ou “Há dias comentávamos exatamente essa mesma ideia… se o primeiro dia de aulas de filosofia fosse para explorar o que o próprio nome significa… ‘amor pela sabedoria’ talvez fosse diferente”, são alguns dos comentários deixados pelos internautas.