Rui Vitória mostra-se rendido ao filho Santiago: “Estar com ele é esquecer os problemas”

Rui Vitória mostrou-se rendido ao filho Santiago no dia em que este completa cinco anos. O treinador de futebol lembrou que não esteve presente no nascimento do aniversariante.

“Parabéns, Santiago! Há cinco anos, estava na Áustria e o Santiago a nascer. Na altura foi um dia feliz porque ia ser pai outra vez, mas triste porque mais uma vez não podia estar presente num dia tão importante para a família”, admitiu, referindo que as “expectativas eram altas” porque se tratava do seu “primeiro menino”.

“Só tenho que agradecer à vida ter-me dado os filhos que tenho, e porque hoje é o seu dia, por me ter dado este mini-Rui. Que ligação nós temos! Um amor sem explicação! Olhar para ele ou estar com ele simplesmente é esquecer os problemas e receber vida para enfrentar a vida ainda com mais determinação. Amo-te, Santiago”, concluiu.