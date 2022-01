Ruth Marlene dá entrada nas Urgências: “Foi só um susto”

Ruth Marlene deu entrada nas urgências, este sábado, 23 de outubro. A cantora acabou por sair, mais tarde, da unidade de saúde com o diagnóstico. “Foi só um susto”, afirmou.



A cantora, de 43 anos, dirigiu-se ao hospital após alguns sintomas que a preocuparam. No InstaStories, ferramenta do Instagram, a artista revelou que não tem nada de grave e foi diagnosticada com uma amigdalite.

“Meus queridos, quero vos dizer que já sai do hospital. Não tenho nada de grave. Tenho uma amigdalite que tem de ser tratada porque quarta-feira vou cantar a Coimbra para os estudantes”, avisou.

“Foi só um susto. Demorou muitas horas, mas está tudo bem. Muito obrigada pelas vossas mensagens de carinho. Beijinhos”, concluiu.