Sandra Barata Belo revela fotografia rara do filho mais novo

Sandra Barata Belo partilhou nas redes sociais uma fotografia inédita do filho mais novo, sem revelar o rosto do bebé.

Normalmente discreta no que diz respeito à vida pessoal, a atriz, que está a experienciar a maternidade pela segunda vez, partilhou uma fotografia no Instagram, esta terça-feira, 4 de maio, do filho mais novo.

Sandra Barata Belo já tinha apresentado o filho mais novo, uma semana depois do nascimento.

A artista é também mãe de Baltazar, de três anos, da relação amorosa com o companheiro, que optou manter anónimo.

O último projeto em televisão foi na SIC, no papel da vilã Verónica, de “Nazaré”.