Sandra Silva assinala aniversário do filho: “Já me ensinaste tanto”

Sandra Silva fez as delícias dos seus seguidores ao partilhar um novo vídeo com imagens do seu filho, Vasco.

O menino completou um ano e a comunicadora assinalou o aniversário de uma forma ternurenta.

“Um ano de ti. Um ano de nós. Um ano de aventura e descoberta. Já me ensinaste tanto. Obrigada, Vasco. Por nos teres escolhido. Por nos dares oportunidade de te acompanhar. Foi um privilégio ser a tua casa no meu corpo e é um prazer ser o teu colo, o teu porto seguro, o teu alimento”, começou por escrever.

“Foste muito desejado, mas eu nem sonhava que a tua chegada ia ser tão melhor do que aquilo que desejei! A vida é tão mais feliz contigo. É um desafio diário, mas compensa tanto. É um amor que não se define. Amo-te muito filho.(Como assim já tenho um filho com um ano?”, rematou.