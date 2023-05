Santiago Lagoá regressa às redes sociais após período de afastamento

Após ter desaparecido da internet durante quase 2 meses, Santiago Lagoá regressou e partilhou com os seguidores alguns momentos na Madeira.

Em fevereiro, Santiago Lagoá foi dispensado da TVI, sem aviso prévio. O ex-repórter da estação de Queluz de Baixo revelou, em conversa com a Júlia Pinheiro, que o despedimento foi feito via Zoom: “Foram três minutos muito rápidos, onde me comunicam que gostam muito de mim, que tenho muito futuro, mas que, infelizmente, deixo de fazer parte do projeto e deixam de ter projetos para mim”.

Desde então, embora tenha publicado uma fotografia no dia 4 de março, o antigo rosto do “Somos Portugal” andou desaparecido das redes sociais.

Este sábado, 20 de maio, falou aos seguidores: “Olá amigos, tenho recebido mensagens a dizer que tenho andado ausente das redes… A malta anda preocupada comigo. Estou bem, estou maravilhoso, estou na Madeira”.

Santiago Lagoá está na ilha de visita a um amigo, o “Ramos”, e tem partilhado vários momentos da viagem na internet.