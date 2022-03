Sara Aleixo faz balanço da participação no “BB Famosos”: “Não consegui aproximar-me deles”

Expulsa com uma das maiores percentagens de sempre do “Big Brother Famosos” (TVI), Sara Aleixo fez um balanço, em entrevista aos jornalistas, sobre a sua participação, admitindo que não se conseguiu “aproximar” dos colegas.

Depois de ter abandonado a casa com 85% dos votos do público, a atriz, de 43 anos, falou sobre o que terá falhado dentro do “reality show” da estação privada para não ter conseguido ficar no jogo.

“No primeiro dia ter ficado no jardim, logo aí criou uma ligeira barreira. Depois eu e o Pedro [Pico] fomos expulsos de cada tribo e fomos para a rulote. Não consegui aproximar-me deles, mostrar quem eu sou, e eles não conseguiram mostrar quem eram, chegar a mim”, disse, referindo que foi uma “desvantagem” para os dois. “Quando voltei só tive dois dias para começar a conhecê-los”, acrescentou.

Sobre a percentagem tão alta no momento de votação, a intérprete acredita que o facto de Bruna Gomes ter vários apoiantes do Brasil pode ter ditado a saída. Lembre-se que as duas estiveram várias vezes em conflito durante o “BB Famosos”. “A Bruna tem muitos seguidores, isso foi um fator importante. Uma coisa é Portugal, outra é o Brasil”, referiu.

Sara Aleixo lembrou o comentário que fez sobre Marie não fazer a depilação nas axilas, adiantando que pensou ter causado algumas inseguranças à jovem concorrente. “Até aos 30 anos nunca tinha feito a depilação a cera, só a gilete. […] Como ela nunca fez e eu também nunca tinha feito, pensei que isso lhe estava a causar insegurança. Pedi logo desculpas”.

Para vencer o “Big Brother Famosos”, a intérprete aposta em Marie: “Fui a primeira pessoa a chegar lá a casa e a dizer que ela era muito especial. Não sabia quem ela era. Achei-a muito genuína”.