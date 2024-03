Sara Barradas desabafa: “Sou a única mãe a sentir um certo ‘falhanço’?”

Lua, filha de Sara Barradas e José Raposo, teve as primeiras cáries aos quatro anos. Nas redes sociais, a mãe desabafou sobre o tema.

Foi durante uma visita ao dentista que a pequena Lua teve de tratar as duas cáries. Sara Barradas descreveu, nas redes sociais, o momento e fez um desabafo.

“A Lua teve as suas primeiras duas cáries. Sou a única mãe a sentir um certo ‘falhanço’ por a minha filha ter tido as primeiras aos quatro anos? Enfim, pensei em tudo: ‘Por que é que a deixo comer doces…? Será que não lhe tenho lavado os dentes suficientemente bem? Por que não passo o fio dentário?’”, escreveu.

“O que é certo é que uma criança aos quatro anos não tem culpa das cáries que poderá ter. Por isso, nós pais temos de ficar ligados e cuidar da higiene oral dos nossos filhos, tanto quanto cuidamos da nossa”, sublinhou, acrescentando que a menina “teve de ser anestesiada para suportar o tratamento”.

“Foi com muita brincadeira, muita calma e brinquedos à mistura e recompensas no final. O Dudu da Lua também foi ao dentista e lá conseguimos”, explicou.

No fim, a atriz referiu que a prevenção passa por “reduzir nos doces, reforçar as lavagens e manter as consultas de seis em seis meses”.