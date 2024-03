Sara Barradas reage à libertação do futebolista Dani Alves

O futebolista Dani Alves, acusado de violação, foi libertado após o pagamento de um milhão de euros. Nas redes sociais, Sara Barradas comentou o caso.

Em 2022, Dani Alves, antigo jogador do FC Barcelona, terá violado uma jovem numa discoteca da capital da Catalunha. O atleta foi condenado a uma pena de quatro anos e meio de prisão, mas um juiz decretou, na semana passada, que poderia aguardar a decisão do recurso em liberdade desde que pagasse um milhão de euros de caução.

Após ser libertado, Sara Barradas recorreu às redes sociais para comentar o caso. “Não fiquemos tão admirados por ele pagar um milhão de euros para ficar em liberdade depois de violar uma mulher. Isto é o princípio de toda a (in)justiça: o dinheiro”, escreveu.

“A justiça e o dinheiro não são para quem quer, são para quem pode. E na sociedade machista em que vivemos, cujo sistema de justiça é duramente patriarcal, com leis feitas por homens, para defender homens, nada disto pode surpreender”, acrescentou.

Posteriormente, a atriz destacou alguns “artigos do código penal com palavras curtas e grossas”. “Violar uma mulher pode ser punido com pena de pisão de um até seis anos. Ser pedófilo pode ser punido com pena de prisão de um até oito anos. (…) Traficar droga pode ser punido com pena de prisão de quatro até 12 anos ou de cinco até 15 anos nalguns casos”.

“Resumido: é muito pior, muito mais prejudicial e condenável traficar ou roubar do que destruir a vida de uma criança ou de uma mulher. Não são palavras minhas. É o que está escrito na lei. Mas se calhar o problema é a forma como eu vejo o mundo, essa forma está desenquadrada do que se passa na prática, claramente”, concluiu.