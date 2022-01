Sara Barradas surpreende ao revelar quantas horas dorme por noite

Sara Barradas marcou presença no matutino “Dois às 10”, na TVI, esta sexta-feira, 28 de janeiro, e surpreendeu os apresentadores com uma revelação.

A atriz, de 31 anos, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz sobre o seu novo projeto na ficção nacional, a trama “Quero é Viver”, em que dá vida a “Olga”, mas acabou por surpreender a dupla de comunicadores ao revelar quantas horas dorme por noite.

No seguimento da conversa sobre o intenso ritmo de gravações, a intérprete acabou por confessar que apenas dorme entre duas a quatro horas por noite.

“Sou noctívaga. Tenho dificuldade em deitar-me cedo e quando me deito coincide com a hora em que a minha filha acorda. E acordo muito cedo [para gravar]”, explicou a intérprete.

Contudo, a artista garantiu acordar com energia e bem-disposta. Recorde-se que Sara Barradas é mãe de Lua, de dois anos, fruto do seu relacionamento com o também ator José Raposo.