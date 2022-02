Sara Matos assinala “dois meses de muito colo” do pequeno Manuel

Sara Matos vive um dia feliz, pois o pequeno Manuel celebra, esta segunda-feira, 15 de novembro, dois meses. A atriz fez questão de assinalar a data nas redes sociais.

A intérprete, de 31 anos, publicou, no perfil de Instagram, diversas fotografias, ao lado do primeiro filho. Na legenda, a artista partilhou um testemunho repleto de carinho para comemorar esta data especial.

“Dois meses de muito colo, muito amor, muita maminha. Bem pertinho de mim mesmo quando a mãe vai trabalhar por mais tempo. Meu amor maior. Nosso Pedro Teixeira”, escreveu.

Recorde-se que Manuel é fruto da relação que a artista mantém com o também ator Pedro Teixeira. Por sua vez, o intérprete da TVI também é pai de Maria, de 11 anos, que resultou do relacionamento terminado com Cláudia Vieira.